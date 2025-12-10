Реклама

Силовые структуры
16:45, 10 декабря 2025Силовые структуры

В одном из богатейших городов России группировка незаконно легализовала 50 тысяч мигрантов

В Москве УФСБ раскрыла канал, незаконно легализовавший более 53 тыс. мигрантов
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Москве УФСБ раскрыла группировку, которая создала канал незаконной легализации мигрантов. Об этом пишет «Интерфакс».

Правоохранители задержали 12 ее членов. В отношении них возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции») и арестовали. Все иностранцы, получившие поддельные документы, найдены и будут выдворены из России.

По версии следствия, злоумышленники изготавливали для иностранцев фиктивные трудовые договоры. Таким образом они незаконно легализовали 53 197 иностранных граждан.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан 44-летний мужчина-сваха, который подыскивал россиянок для оформления фиктивных браков с иностранцами.

