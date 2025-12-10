Раскрыт подыскивавший россиянок для преступлений с иностранцами мужчина-сваха

В Петербурге поймали создавшего бизнес с фиктивными браками для мигрантов

В Санкт-Петербурге задержан 44-летний мужчина-сваха, который подыскивал россиянок для оформления фиктивных браков с иностранцами. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Кроме него полиция задержала пятерых петербурженок и одну жительницу Всеволожска. Возраст женщин — от 25 до 59 лет. По предварительной информации, участники группы причастны к созданию как минимум 20 фиктивных браков.

По данным правоохранителей, фигурант придумал схему по незаконной легализации иностранцев и полностью координировал ее. Он находил россиянок, готовых за вознаграждение оформить брак с выходцами из стран ближнего зарубежья и гражданами африканских государств. После того как брак заключался, мужчина вместе с неустановленными соучастниками оформлял полный пакет документов для передачи в уполномоченные органы. Таким образом мигранты получили разрешение на временное проживание в России сроком до трех лет.

