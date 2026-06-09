Минобороны Польши назвало фейком данные об отправке оружия на Украину

Косиняк-Камыш: Польша не направит Украине оружие, купленное по программе SAFE

Польша не направит Украине оружие, купленное по программе Security Action for Europe (SAFE). Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Никакая военная техника и никакая часть этой техники не попадет [на Украину]», — отметил глава Минобороны.

По его словам, информация о намерении отправить закупленное оружие Киеву является фейком. Он добавил, что Фонд поддержки Вооруженных сил Польши, которому направляются средства в рамках SAFE, финансирует только свою армию.

Ранее бывший польский премьер-министр Лешек Миллер заявил, что Польша не должна быть бесплатным тылом для Украины в конфликте с Россией.