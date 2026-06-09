Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:21, 9 июня 2026Авто

Мир предупредили о риске нехватки автокомпонентов из-за войны в Иране

Глава BASF Камиет: Блокировка Ормузского пролива может нарушить поставки автокомпонентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Затяжная блокировка Ормузского пролива может создать определенные риски для немецкой и мировой автомобильной промышленности. О рисках усугубления кризиса в одной из ключевых отраслей глобальной экономики предупредил глава немецкого концерна BASF Маркус Камиет. Его слова приводит Bloomberg.

Продолжительное перекрытие важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, пояснил он, может нарушить глобальные цепочки поставок химических элементов, активно использующихся в автопроме. Война в Иране, отметил Камиет, уже привела к нехватке серы и гелия.

Растущие риски дефицита важных материалов, используемых при производстве автомобилей, добавил он, могут вызвать ажиотажный спрос на пластмассы, материалы для аккумуляторов и другие химические элементы. Ситуация, констатировал Камиет, может усугубиться во второй половине этого года.

Гелий широко используется в процессе сборки автомобилей. Его применяют при проверке герметичности, сварочных работах и производстве подушек безопасности. Кроме того, гелий критически необходим для охлаждения и производства полупроводников. Масштабные перебои в поставках с Ближнего Востока, предупреждали эксперты, могут в итоге привести к росту стоимости производства электрокаров и электроники (смартфоны).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о решающем моменте в конфликте

    В ЕС задумались о сохранении потолка цен на российскую нефть

    В Лондоне разгорелся новый шпионский скандал

    Мир предупредили о риске нехватки автокомпонентов из-за войны в Иране

    «Горб» на российском Су-34 объяснили

    Блогерша призвала отказаться от процедуры «русские губы» из-за испорченной внешности

    Американцев попросили стрелять по гигантским пресмыкающимся

    Объем наличных в обращении вырос в России до максимума

    В России назвали цель визита Зеленского в Эстонию на саммит стран Северной Европы и Балтии

    Очевидец рассказал о втором взрыве после теракта в Балашихе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok