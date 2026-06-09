Мир предупредили о риске нехватки автокомпонентов из-за войны в Иране

Глава BASF Камиет: Блокировка Ормузского пролива может нарушить поставки автокомпонентов

Затяжная блокировка Ормузского пролива может создать определенные риски для немецкой и мировой автомобильной промышленности. О рисках усугубления кризиса в одной из ключевых отраслей глобальной экономики предупредил глава немецкого концерна BASF Маркус Камиет. Его слова приводит Bloomberg.

Продолжительное перекрытие важнейшей на Ближнем Востоке логистической артерии, пояснил он, может нарушить глобальные цепочки поставок химических элементов, активно использующихся в автопроме. Война в Иране, отметил Камиет, уже привела к нехватке серы и гелия.

Растущие риски дефицита важных материалов, используемых при производстве автомобилей, добавил он, могут вызвать ажиотажный спрос на пластмассы, материалы для аккумуляторов и другие химические элементы. Ситуация, констатировал Камиет, может усугубиться во второй половине этого года.

Гелий широко используется в процессе сборки автомобилей. Его применяют при проверке герметичности, сварочных работах и производстве подушек безопасности. Кроме того, гелий критически необходим для охлаждения и производства полупроводников. Масштабные перебои в поставках с Ближнего Востока, предупреждали эксперты, могут в итоге привести к росту стоимости производства электрокаров и электроники (смартфоны).