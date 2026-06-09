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14:32, 9 июня 2026Экономика

Москвичам предложили посмотреть на небосвод

Астроном Кошман: Венера и Юпитер сегодня максимально сблизятся на небосводе
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Венера и Юпитер во вторник, 9 июня, максимально сблизятся на небосводе. Посмотреть астрономическое явление в вечернее время москвичам в разговоре с ТАСС посоветовала астроном Людмила Кошман.

Расстояние между планетами сократится до «трех Лун», отметила специалист. Пару планет будет хорошо видно невооруженным глазом после 21:30 по московскому времени.

Ведущий инженер обсерватории «Вега» Новосибирского государственного университета Михаил Маслов рассказал и о других ожидаемых астрономических событиях июня. Так, в ночь на 20 июня астрономы ожидают соединение Луны и звезды Регул (самой яркой звезды созвездия Льва), а в ночь на 28 июня — соединение Луны и звезды Антарес (самой яркой в созвездии Скорпиона).

Ранее астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров пообещал россиянам в ближайшее время один из самых мощных звездопадов года. Так, метеорный поток Ариетиды можно будет увидеть с 7 по 9 июня.

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