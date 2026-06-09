Москвичи пережили рекордно теплую ночь

Позднякова: Ночь на 9 июня оказалась самой теплой с начала года

Ночь на вторник, 9 июня, оказалась для Москвы самой теплой с начала года. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет Агентство городских новостей «Москва».

По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столице минувшей ночью была зафиксирована на метеостанции ВДНХ и составила 17,5 градуса тепла. Показатель стал рекордно высоким с начала 2026 года.

«И день 9 июня тоже станет самым жарким, максимальная температура подберется к 30 градусам. Вторник станет началом периода московской жары», — отметила Позднякова.

Ранее сообщалось, что тридцатиградусная жара в Москве продлится до воскресенья, 14 июня. Согласно прогнозам, в пятницу столбики термометров могут подняться до отметки плюс 33 градуса.