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Силовые структуры
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13:25, 9 июня 2026Силовые структуры

На просьбу осужденного за двойную расправу пасынка Намина отреагировали в суде

Суд оставил без изменений приговор пасынку Стаса Намина по делу о двойном убийстве
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отреагировал на жалобу защиты пасынка рок-музыканта Стаса Намина на его приговор. Об этом пишет РИА Новости.

Адвокаты настаивали на пересмотре приговора Мособлсуда, но вышестоящая инстанция оставила его без изменений.

31 марта пасынка Намина Романа Ткаченко приговорили к 18 годам за расправу над братом и бабушкой. Трагедия в семье легенды российского рока произошла 18 октября 2023 года. Роман поссорился со своей бабушкой в доме в Истре, а ночью напал на нее с молотком и ножом. После этого он позвонил брату и рассказал о случившемся. Когда сын основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» приехал в дом, то повздорил с братом. В ходе конфликта Роман напал с ножом и на него.

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