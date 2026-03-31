Пасынка российского рок-музыканта осудили за расправу

13:26, 31 марта 2026Силовые структуры

Пасынок рок-музыканта Намина получил 18 лет колонии за убийство брата и бабушки
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Московский областной суд приговорил пасынка рок-музыканта Стаса Намина к 18 годам лишения свободы за расправу над братом и бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Романа Ткаченко признали виновным в двойной расправе. Он отправится в колонию строгого режима.

Как установил суд, трагедия в семье легенды российского рока произошла 18 октября 2023 года. Роман поссорился со своей бабушкой в доме в Истре, а ночью напал на нее с молотком и ножом. После этого он позвонил брату и рассказал о случившемся. Когда сын основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» приехал в дом, то повздорил с братом. В ходе конфликта Роман напал с ножом и на него.

На суде пасынок Намина заявил о второй личности, которая была с ним в момент расправы. Прокурор запрашивал для него 20 лет колонии.

    Последние новости

    Стало известно о мощном взрыве на заводе в крупном российском городе

    На Украине назвали неожиданный способ восстановить отношения с Россией

    Власти впервые прокомментировали взрыв на российском заводе

    ФСБ вывели из здания «Башкиравтодора» его руководство

    Уехавший в Европу комик раскрыл трудности с оформлением гражданства

    Стрелявший на детской площадке в Москве россиянин выслушал приговор

    Отец Илона Маска допустил переезд в Москву

    Похожий на огромный гриб столб дыма после взрыва на российском заводе попал на видео

    Иран опубликовал фото атакованного гигантского нефтетанкера

    Раскрыта задача Трампа по Ирану для шефа Пентагона

    Все новости
