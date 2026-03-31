Пасынка российского рок-музыканта осудили за расправу

Пасынок рок-музыканта Намина получил 18 лет колонии за убийство брата и бабушки

Московский областной суд приговорил пасынка рок-музыканта Стаса Намина к 18 годам лишения свободы за расправу над братом и бабушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Романа Ткаченко признали виновным в двойной расправе. Он отправится в колонию строгого режима.

Как установил суд, трагедия в семье легенды российского рока произошла 18 октября 2023 года. Роман поссорился со своей бабушкой в доме в Истре, а ночью напал на нее с молотком и ножом. После этого он позвонил брату и рассказал о случившемся. Когда сын основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» приехал в дом, то повздорил с братом. В ходе конфликта Роман напал с ножом и на него.

На суде пасынок Намина заявил о второй личности, которая была с ним в момент расправы. Прокурор запрашивал для него 20 лет колонии.

