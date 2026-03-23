Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

Силовые структуры
16:41, 23 марта 2026

Пасынок Стаса Намина во время убийства бабушки говорил о дьявольщине
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Роман Ткаченко — пасынок рок-музыканта Стаса Намина — во время расправы над бабушкой говорил о дьявольщине. Об этом сообщил прокурор в Мособлсуде, его слова приводит ТАСС.

По данным прокурора, во время совершения преступления Ткаченко был не в себе и бессвязно произносил слова «аборт», «ненавижу», «дьявол», «дьявольщина».

Пасынка рок-музыканта судят за жестокую расправу над бабушкой и братом. По версии следствия, Ткаченко сначала ударил бабушку молотком, а затем нанес ей удары ножом, после чего набросился на брата. Потерпевших нашли без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что мужчина признал вину. Своим мотивом он назвал давний семейный конфликт. Также Ткаченко заявил, что не помнит деталей трагедии, так как у него есть вторая личность, и она с ним была в момент расправы.

    Последние новости

    В Кремле отреагировали на решение Трампа по Ирану

    Популярные продукты оказались связаны со снижением шансов на беременность

    Путин запретил выдворять из России одну категорию иностранцев

    Люди пострадали при вылете автомобиля на остановку в российском городе

    Из живота кошки вытащили 26 резинок для волос

    Раскрыто место проведения будущих переговоров Ирана и США

    Автобус с туристами упал с обрыва в Перу и попал на видео

    Курс доллара резко снизился

    Силуанов заявил о планах снизить зависимость бюджета от цен на нефть

    В Раде оценили положение Киева фразой «прожить год-два»

    Все новости
