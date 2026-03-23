Во время жестокой расправы пасынок Намина говорил о дьявольщине

Пасынок Стаса Намина во время убийства бабушки говорил о дьявольщине

Роман Ткаченко — пасынок рок-музыканта Стаса Намина — во время расправы над бабушкой говорил о дьявольщине. Об этом сообщил прокурор в Мособлсуде, его слова приводит ТАСС.

По данным прокурора, во время совершения преступления Ткаченко был не в себе и бессвязно произносил слова «аборт», «ненавижу», «дьявол», «дьявольщина».

Пасынка рок-музыканта судят за жестокую расправу над бабушкой и братом. По версии следствия, Ткаченко сначала ударил бабушку молотком, а затем нанес ей удары ножом, после чего набросился на брата. Потерпевших нашли без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что мужчина признал вину. Своим мотивом он назвал давний семейный конфликт. Также Ткаченко заявил, что не помнит деталей трагедии, так как у него есть вторая личность, и она с ним была в момент расправы.