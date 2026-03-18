Пасынок российского рок-музыканта признался в двойной расправе

12:58, 18 марта 2026

В Подмосковье пасынок рок-музыканта Стаса Намина признал вину в двойном убийстве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Подмосковье пасынок рок-музыканта Стаса Намина признал вину в двойной расправе. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

По данным канала, пасынок рок-музыканта Стаса Намина признал вину в суде по делу о двойной расправе.

39-летний Роман Ткаченко назвал своим мотивом давний семейный конфликт. Пасынок Намина пояснил, что сначала расправился с бабушкой, пока та спала, а после этого — с братом.

Трагедия в семье легенды российского рока произошла в октябре 2023 года. 30-летнего сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» нашли со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже.

Ранее сообщалось, что раскрыто поведение пасынка Стаса Намина после расправы над братом и бабушкой.

