Раскрыто поведение пасынка Стаса Намина после расправы над братом и бабушкой

Пасынок Стаса Намина не понимал, зачем убил брата и бабушку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко не понимал, зачем расправляется со сводным братом и родной бабушкой. Об этом заявил оперуполномоченный, дежуривший в день совершения преступления, его слова из зала суда приводит ТАСС.

Также оперуполномоченный заявил, что Ткаченко не оказывал сопротивления сотрудникам правоохранительных органов, а во время следственных действий вел себя очень спокойно. Он только просил не рассказывать о произошедшем жене.

Трагедия в семье легенды российского рока произошла в октябре 2023 года. 30-летнего сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» нашли со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже.

