Гособвинитель запросил срок для пасынка российского рок-музыканта

В Подмосковье прокурор запросил 20 лет для пасынка рок-музыканта Стаса Намина. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, прокурор попросил суд приговорить Романа Ткаченко к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о двойной расправе.

Трагедия в семье легенды российского рока произошла в октябре 2023 года. 30-летнего сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» нашли со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже.

Ранее сообщалось, что пасынок российского рок-музыканта раскрыл подробности о двойной расправе.