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18:29, 9 июня 2026Бывший СССР

На Украине признали продвижение России в районе исторического города

На Украине признали продвижение Армии России в районе Гуляйполя
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Украине признали продвижение Армии России в районе Гуляйполя Запорожской области — родины лидера анархического движения Нестора Махно в годы гражданской войны в России. Об этом сообщает украинский аналитический центр Deep State, его слова передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«[Вооруженные силы России] взяли под контроль большую часть западных кварталов Гуляйполя. В серой зоне остался лишь небольшая территория города», — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что Украина начала принудительную эвакуацию из подконтрольных Киеву районов Донецкой Народной Республики (ДНР). В частности, речь идет об отдельных улицах Славянска, Краматорска, поселков Беленькое и Малотарановка.

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