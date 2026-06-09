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16:18, 9 июня 2026Интернет и СМИ

На Западе возмутились из-за слов Каллас в адрес России

AD: Слова Каллас о судах, якобы связанных с РФ, говорят о разрушительном курсе ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заявление верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о судах, которые якобы связаны с Россией, свидетельствует о намерении альянса сохранять напряженность в отношениях с Россией. Об этом сообщает итальянское издание L’Antidiplomatico (AD).

«Вместо того чтобы закладывать фундамент для будущей коллективной безопасности на континенте, Брюссель делает ставку на постоянную эскалацию, рискуя тем, что именно Европа заплатит самую высокую цену за конфликт, который будет затягиваться во времени», — говорится в материале.

Издание отмечает, что принятая Евросоюзом стратегия становится все более разрушительной для организации, поскольку объединение сталкивается с экономической стагнацией, промышленным спадом и утратой геополитического влияния.

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз разрешил своим военным кораблям, находящимся в Средиземном море, задерживать иностранные танкеры, предположительно, перевозящие российскую нефть.

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