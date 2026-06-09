Названы риски дальнего путешествия на машине для будущих мам

Компрессионные чулки и поза полулежа облегчат беременным путешествие на машине

Длительная поездка на машине для «женщин в положении» — водителей или пассажиров — требует особых мер предосторожности. О рисках автопутешествия на дальние расстояния для беременных «Ленте.ру» рассказала профессор, доктор медицинских наук, глава Центра гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины «Медси» Екатерина Жуманова.

«Очень многое зависит от срока беременности. И, естественно, чем он больше, тем женщинам будет сложнее переносить долгую поездку», — говорит эксперт.

По словам специалиста, основная опасность при многочасовом неподвижном сидении — изменение оттока венозной крови от малого таза. Во время беременности отток заметно ухудшается, и риск тромбоза резко возрастает. «Поэтому первое и обязательное правило: если беременная планирует длительную поездку, то с профилактической целью еще до начала поездки будущая мама должна надеть компрессионные колготки или чулки», — объясняет гинеколог.

Также нельзя оставаться в статичной позе дольше трех часов. Специалист посоветовала заранее планировать остановки, чтобы женщина могла подвигаться и восстановить кровообращение. Идеально, если в салоне автомобиля получится разместиться полулежа, а не сидя. Такая поза дополнительно облегчает венозный отток.

Отдельно врач предупредила о влиянии жары. «Высокие температурные показатели даже у здоровых людей вызывают отеки, а у беременных предрасположенность к ним значительно выше. «В салоне должен хорошо работать кондиционер, а остановки в жаркую погоду придется делать чаще, чем обычно», — подытожила профессор Жуманова.

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