Названы самые непрактичные интерьерные решения при обустройстве жилья

Дизайнер Антелава назвала непрактичным решением покупку мебели ограниченного функционала

Многие люди при оформлении интерьера стремятся достичь определенного уровня эстетики, забывая, что пространство должно быть еще и комфортным в быту. В разговоре с «Лентой.ру» руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава назвала наиболее непрактичные интерьерные решения при обустройстве жилья.

Первое, на что специалист посоветовала обратить внимание, — это выбор отделочных материалов, обивок, иных решений, не соотносимых с бытом будущих обладателей интерьера. По ее словам, например, заводчики домашних животных периодически забывают, что поверхности в интерьере должны быть антивандальными, из-за чего со временем мебель, домашний текстиль теряют презентабельный вид.

Молодых родителей также должны озаботить выбираемые настенные и напольные покрытия, продолжила дизайнер. При наличии маленьких детей поверхности, будь то стены или полы, должны обладать износостойкостью, а также поддаваться простой очистке водой или специальными средствами. Кроме того, по словам Антелавы, непрактичным решением для современных интерьеров будет покупка мебели, бытовой техники ограниченного функционала. Особенно это важно для владельцев недвижимости скромного метража.

«Выбирайте мебель и технику, оснащенные достаточным количеством опций, которые упрощают быт. Так, сегодня даже в мягкой мебели можно предусмотреть разъемы для розеток, освещение, USB- адаптеры, а бытовая техника для кухни, в частности, может выполнять сразу несколько полезных функций, освобождая пространство от излишнего визуального шума и время хозяев на отдых», — рекомендовала дизайнер интерьеров.

Ранее Антелава назвала любимые интерьерные стили у россиян. По ее словам, соотечественники предпочитают оформлять жилье в стиле ар-деко и минимализм.