Названы сложности разработки системы контроля состояния водителя за рулем

Автоэксперт Белугин объяснил, почему нейросети будет трудно распознать состояние водителя

Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Максим Белугин прокомментировал создание системы контроля состояния человека за рулем. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что искусственному интеллекту предстоит решить нетривиальную задачу — безошибочно разграничивать кратковременную потерю концентрации и состояние критической усталости или алкогольного опьянения.

По его мнению, определить четкие критерии оценки крайне сложно. Фиксация одного и того же действия, например, наклона водителя, может говорить как о попытке поднять упавший предмет, так и о сильном переутомлении или неадекватном состоянии. Поэтому разработчикам потребуется создать технологию, способную точно интерпретировать множество косвенных признаков.

Белугин также добавил, что разработка системы потребует огромных инвестиций. «Но в целом идея хорошая, поэтому мы считаем, что такую идею надо поддерживать», — подытожил эксперт.

Ранее председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко сообщил, что организация работает над созданием системы, которая поможет водителям бороться с усталостью за рулем.