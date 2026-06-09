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15:48, 9 июня 2026Авто

Названы сложности разработки системы контроля состояния водителя за рулем

Автоэксперт Белугин объяснил, почему нейросети будет трудно распознать состояние водителя
Марина Аверкина

Фото: Pau Novell Aran / Shutterstock / Fotodom

Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Максим Белугин прокомментировал создание системы контроля состояния человека за рулем. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он заявил, что искусственному интеллекту предстоит решить нетривиальную задачу — безошибочно разграничивать кратковременную потерю концентрации и состояние критической усталости или алкогольного опьянения.

По его мнению, определить четкие критерии оценки крайне сложно. Фиксация одного и того же действия, например, наклона водителя, может говорить как о попытке поднять упавший предмет, так и о сильном переутомлении или неадекватном состоянии. Поэтому разработчикам потребуется создать технологию, способную точно интерпретировать множество косвенных признаков.

Белугин также добавил, что разработка системы потребует огромных инвестиций. «Но в целом идея хорошая, поэтому мы считаем, что такую идею надо поддерживать», — подытожил эксперт.

Ранее председатель правления госкомпании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко сообщил, что организация работает над созданием системы, которая поможет водителям бороться с усталостью за рулем.

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