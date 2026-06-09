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14:38, 9 июня 2026Силовые структуры

Неизвестное устройство взорвалось в руках у подростка в Москве

«112»: Неизвестное устройство взорвалось в руках у 13-летнего подростка на севере Москвы
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Неизвестное устройство взорвалось в руках у 13-летнего подростка в доме на севере Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, в результате взрыва загорелась квартира в Коптево.

По предварительной информации, 13-летний мальчик проводил химические опыты. Прибывшие на место экстренные службы нашли на месте похожий на снаряд предмет.

Ребенок госпитализирован. Правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Крыму неизвестный предмет взорвался в руках 12-летнего ребенка.

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