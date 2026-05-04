Неизвестный предмет взорвался в руках ребенка в российском городе

В Крыму неизвестный предмет взорвался в руках 12-летнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, днем 3 мая школьник гулял с приятелем около заброшенного здания. Там несовершеннолетние и нашли взрывоопасный предмет. Пострадавший взял находку в руки, и она сдетонировала. Сейчас ребенок находится в больнице с травмой руки.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 222 («незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка боеприпасов») УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также источники нахождения в данной местности боеприпаса.

Ранее в Перми у пятиклассника взорвался сверток с деньгами, который он нашел на улице.