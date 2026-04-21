18:49, 21 апреля 2026Силовые структуры

Сверток с деньгами взорвался в руках российского пятиклассника

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Перми у пятиклассника взорвался сверток с деньгами, который он нашел на улице. Об этом во вторник, 21 апреля, пишет Baza.

По данным издания, ребенок подобрал на улице предмет, похожий на пачку купюр. Взрыв прогремел, как только он коснулся его руками. Мальчик получил ожоги лица, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Ранее 36-летний житель Ленинградской области подорвался на замаскированном взрывном устройстве на собственном участке. Его госпитализировали со множественными осколочными ранениями.

