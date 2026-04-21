Сверток с деньгами взорвался в руках российского пятиклассника

В Перми у пятиклассника взорвался сверток с деньгами, который он нашел на улице. Об этом во вторник, 21 апреля, пишет Baza.

По данным издания, ребенок подобрал на улице предмет, похожий на пачку купюр. Взрыв прогремел, как только он коснулся его руками. Мальчик получил ожоги лица, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся.

Ранее 36-летний житель Ленинградской области подорвался на замаскированном взрывном устройстве на собственном участке. Его госпитализировали со множественными осколочными ранениями.

