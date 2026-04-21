Силовые структуры
17:06, 21 апреля 2026Силовые структуры

Россиянин подорвался на замаскированном взрывном устройстве

В Ленобласти житель подорвался на замаскированном взрывном устройстве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Руслан Яроцкий / Globallookpress.com

В Ленинградской области 36-летний житель подорвался на замаскированном взрывном устройстве. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, мужчина нашел на своем участке пакет с коробкой внутри, обернутой в синюю ткань. При попытке открыть ее произошел взрыв. Пострадавший госпитализирован со множественными осколочными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 мая рассмотрение уголовного дела 11 участников террористического сообщества, готовивших в 2024 году подрывы зданий МВД, ФСБ и воинской части в Дагестане.

