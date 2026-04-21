14:11, 21 апреля 2026

Названа причина срыва готовившихся подрывов зданий МВД, ФСБ и воинской части в Дагестане

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 мая рассмотрение уголовного дела 11 участников террористического сообщества, готовивших в 2024 году подрывы зданий МВД, ФСБ и воинской части в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

Среди подсудимых главари террористической ячейки Ямлихан Алиев (включен в перечень экстремистов и террористов в РФ) и Магомед Муридбеков.

По версии следствия, Алиев завербовал несколько человек на религиозной почве. Они закупили оружие и патроны, а на маркетплейсах заказали вещества и компоненты для изготовления взрывчатки. Радикалы решили напасть на воинскую часть в Кизляре и подорвать здания МВД и ФСБ. Бандиты изготовили самодельные взрывные устройства и перевезли их в тайник. Однако их план был сорван по причине того, что сотрудники правоохранительных органов при обследовании участка на окраине села Старая Серебряковка Кизлярского района обнаружили бомбы и обезвредили их.

Подсудимым вменяются статьи 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 208 («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»), 205.1 («Вербовка»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»), 205 («Подготовка теракта») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд заключил под стражу четырех предполагаемых террористов, которые готовили подрыв отдела полиции в Дербенте.

