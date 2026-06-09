Немецкий скульптор сел заочно за оскорбление чувств российских верующих

В Москве утвердили приговор немецкому скульптуру Жаку Тилли, оскорбившему верующих

В Москве признали законным заочный приговор немецкому скульптору Жаку Тилли по делу об оскорблении чувств верующих и распространение фейков об армии России. Об этом сообщает издание РАПСИ.

Мосгоросуд, рассмотрев апелляцию защиты на приговор, постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры и оставить приговор, вынесенный Басманным судом (8,5 лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей), без изменения.

Жак Тилли — немецкий скульптор и иллюстратор, известный своими политически сатирическими скульптурами, используемыми на карнавалах и протестных акциях. В некоторых его спорных и оскорбительных работах присутствуют российские политические деятели. Причиной уголовного дела стала скульптура на карнавале в Дюссельдорфе.

Ранее российский священник призвал изменить приговор россиянке за кальян на куличе.