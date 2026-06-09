Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 9 июня 2026Силовые структуры

Немецкий скульптор сел заочно за оскорбление чувств российских верующих

В Москве утвердили приговор немецкому скульптуру Жаку Тилли, оскорбившему верующих
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alexey_Arz / Shutterstock / Fotodom

В Москве признали законным заочный приговор немецкому скульптору Жаку Тилли по делу об оскорблении чувств верующих и распространение фейков об армии России. Об этом сообщает издание РАПСИ.

Мосгоросуд, рассмотрев апелляцию защиты на приговор, постановил удовлетворить ходатайство прокуратуры и оставить приговор, вынесенный Басманным судом (8,5 лет колонии и штраф в 200 тысяч рублей), без изменения.

Жак Тилли — немецкий скульптор и иллюстратор, известный своими политически сатирическими скульптурами, используемыми на карнавалах и протестных акциях. В некоторых его спорных и оскорбительных работах присутствуют российские политические деятели. Причиной уголовного дела стала скульптура на карнавале в Дюссельдорфе.

Ранее российский священник призвал изменить приговор россиянке за кальян на куличе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Абрамовичу об отказе Киева уступать Донбасс

    Александр Петров высказался об отъезде из России

    Российскому региону предсказали погодное буйство

    Следствие занялось стоившим жизни россиянам взрывом на химическом производстве Петербурга

    В автошколах России появится еще один экзамен

    Россиянин доехал до Дубая на купленных за 57 тысяч рублей «Жигулях»

    В России призвали опередить Зеленского в его желании распорядиться деньгами Абрамовича

    Хазанову спасли жизнь в Израиле

    Агата Муцениеце показала внешность матери на фото

    Доллар на Украине побил исторический рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok