Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:13, 9 июня 2026Силовые структуры

Очевидец рассказал на видео о криках водителя взорванной в Балашихе машины

Очевидец рассказал, что вытащил из взорванного в Балашихе автомобиля кричащего водителя
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Очевидец подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе вытащил из салона водителя, который хрипел и кричал. Об этом он рассказал «Известиям».

На кадрах мужчина говорит, что с парковки выехал автомобиль и оказался перед ним метрах в 50. «Я следом за ним ехал. Взрыв, заехал за другую машину, остановился, резко выбежал, огнетушитель достал, побежал, водительскую дверь обрызгал, вытащил водителя. Он хрипел, кричал, я его оттащил от машины. Приехала пожарная, скорая», — поделился очевидец.

По его словам, после первого взрыва произошел второй — автомобиль оказался полностью охвачен огнем.

О взрыве в микрорайоне Авиаторов города Балашихи стало известно ранее 9 июня. Сообщалось, что взрыв произошел около 05:30 мск, когда машина находилась в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Момент взрыва попал на видео. Возбуждено уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв прогремел в подмосковной Балашихе. Подорван автомобиль с водителем внутри. Что известно?

    Рехаб в Подмосковье обвинили в издевательствах над постояльцами

    Раскрыта причина давления ЕС на Зеленского с письмом для Путина

    Москвичи пережили рекордно теплую ночь

    Генерал ФСБ оценил шансы на выживание мужчины после подрыва авто в Балашихе

    Трампа освистали

    Очевидец рассказал на видео о криках водителя взорванной в Балашихе машины

    Попавшему под обстрел в Израиле Макаревичу предрекли переезд в США

    Россияне пожаловались на некачественное моторное масло

    Россиянка обратилась в суд из-за одного действия во время массажа в спа-салоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok