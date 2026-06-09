Очевидец рассказал на видео о криках водителя взорванной в Балашихе машины

Очевидец рассказал, что вытащил из взорванного в Балашихе автомобиля кричащего водителя

Очевидец подрыва автомобиля в подмосковной Балашихе вытащил из салона водителя, который хрипел и кричал. Об этом он рассказал «Известиям».

На кадрах мужчина говорит, что с парковки выехал автомобиль и оказался перед ним метрах в 50. «Я следом за ним ехал. Взрыв, заехал за другую машину, остановился, резко выбежал, огнетушитель достал, побежал, водительскую дверь обрызгал, вытащил водителя. Он хрипел, кричал, я его оттащил от машины. Приехала пожарная, скорая», — поделился очевидец.

По его словам, после первого взрыва произошел второй — автомобиль оказался полностью охвачен огнем.

О взрыве в микрорайоне Авиаторов города Балашихи стало известно ранее 9 июня. Сообщалось, что взрыв произошел около 05:30 мск, когда машина находилась в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Момент взрыва попал на видео. Возбуждено уголовное дело.