Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:37, 9 июня 2026Силовые структуры

Очевидец взрыва автомобиля в Балашихе рассказал о попытке спасти водителя

Очевидец рассказал о попытках спасти водителя взорванного в Балашихе автомобиля
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

Очевидец взрыва автомобиля BMW X3 в Балашихе рассказал о первых минутах после теракта. Его цитирует издание RT.

По словам очевидца, после взрыва к водителю бросился проходивший мимо мужчина и вытащил его из салона. Свидетель отмечает, что, по его мнению, пострадавший был уже мертв. Он отметил, что на место ЧП очень быстро прибыл пожарный расчет.

Взрыв произошел во вторник, 9 июня, около 05:30, когда водитель сел за руль и начал движение. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль BMW X3 взрывается во время движения. Это происходит рядом с припаркованными машинами. Известно, что после детонации взрывного устройства автомобиль врезался в другую машину и загорелся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв прогремел в подмосковной Балашихе. Подорван автомобиль с водителем внутри. Что известно?

    Рехаб в Подмосковье обвинили в издевательствах над постояльцами

    Раскрыта причина давления ЕС на Зеленского с письмом для Путина

    Москвичи пережили рекордно теплую ночь

    Генерал ФСБ оценил шансы на выживание мужчины после подрыва авто в Балашихе

    Трампа освистали

    Очевидец рассказал на видео о криках водителя взорванной в Балашихе машины

    Попавшему под обстрел в Израиле Макаревичу предрекли переезд в США

    Россияне пожаловались на некачественное моторное масло

    Россиянка обратилась в суд из-за одного действия во время массажа в спа-салоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok