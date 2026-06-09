Очевидец взрыва автомобиля в Балашихе рассказал о попытке спасти водителя

Очевидец рассказал о попытках спасти водителя взорванного в Балашихе автомобиля

Очевидец взрыва автомобиля BMW X3 в Балашихе рассказал о первых минутах после теракта. Его цитирует издание RT.

По словам очевидца, после взрыва к водителю бросился проходивший мимо мужчина и вытащил его из салона. Свидетель отмечает, что, по его мнению, пострадавший был уже мертв. Он отметил, что на место ЧП очень быстро прибыл пожарный расчет.

Взрыв произошел во вторник, 9 июня, около 05:30, когда водитель сел за руль и начал движение. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как автомобиль BMW X3 взрывается во время движения. Это происходит рядом с припаркованными машинами. Известно, что после детонации взрывного устройства автомобиль врезался в другую машину и загорелся.