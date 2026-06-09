Взрыв машины с водителем в Подмосковье попал на видео

В сети опубликовали видео взрыва машины с водителем в Подмосковье

Подрыв машины с водителем в Московской области попал на видео. Запись публикует Baza.

На кадрах видно, как автомобиль BMW X3 взрывается во время движения. Это происходит рядом с припаркованными машинами. Известно, что после детонации взрывного устройство автомобиль врезался в другую машину и загорелся. Очевидцы пытались потушить огонь и достать водителя из салона.

О взрыве в микрорайоне Авиаторов города Балашихи стало известно ранее 9 июня. Сообщалось, что взрыв произошел около 5.30 по мск. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Возбуждено уголовное дело.

