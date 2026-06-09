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20:00, 9 июня 2026Моя страна

Опасный хищник начал выпрашивать еду у водителей на трассе под Магаданом и попал на видео

Медведь на трассе под Магаданом начал выпрашивать еду у водителей и попал на видео
Алина Черненко

Медведь поселился на трассе под Магаданом и начал выпрашивать еду у водителей. Опасный хищник попал на видео, оно опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

По данным издания, косолапый «прописался» чуть ниже перевала Магаданский. Он не боится выходить к проезжей части и агрессии по отношению к людям не проявляет. Очевидцы рассказали, что медведь живет в этом месте уже несколько дней.

Заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук Николай Докучаев считает, что вскоре животное может начать представлять опасность для человека. «Уже на следующий год это будет полноправный зверь, которого надо опасаться. И, конечно, такого зверя нужно изымать из природы, потому что это грозит только неприятностями», — пояснил эксперт.

Между тем государственный инспектор управления Охотнадзора Магаданской области Александр Матерн заявил, что дикое животное не уходит в лес из-за прикормивших его людей. Он обратился к жителям Магадана и близлежащих поселков с просьбой не давать медведям еду, так как они к этому привыкают и не хотят кормиться самостоятельно.

Ранее волонтеры из Волгоградской области отправились в Дагестан и спасли трех медведей из подпольного зверинца. Изъятие животных было заранее согласовано с местной полицией.

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