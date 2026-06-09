Партнер России нарастил импорт чипов на 52 процента

Таможня Китая: Импорт чипов в январе-мае вырос более чем на 52 процента

За первые пять месяцев 2026 года Китай серьезно увеличил закупки чипов на внешних рынках. Эти данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР процитировало ТАСС.

В стоимостном выражении импорт увеличился на 52,1 процента и достиг 238,41 миллиарда долларов. В количественном выражении повышение оценивается в 8,5 процента (251,04 миллиарда штук).

Майские показатели импорта этих микросхем достигли 56,58 миллиарда долларов (49,69 миллиарда штук).

По данным Ассоциации полупроводниковой промышленности (SIA), в апреле 2026 года мировые продажи чипов взлетели на 93,9 процента, если сравнивать с аналогичным месяцем 2025 года, и достигли 110,5 миллиарда долларов. Оказалось, что такая динамика наблюдается уже 14-й месяц подряд. Есть версия, что в 2026 году объем продаж достигнет полутора триллионов долларов. Продажи в Северной и Южной Америке в апреле выросли на 115,8 процента, в Европе — на 54,7 процента, в Китае — на 78,6 процента, а в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах — на 114,9 процента.