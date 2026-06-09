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07:25, 9 июня 2026Экономика

Партнер России по БРИКС стал покупать меньше газа

Таможня КНР: Импорт природного газа в 2026 году сократился на 4,9 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

С января по май 2026 года Китай стал покупать меньше природного газа. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

В количественном выражении импорт топлива снизился на 4,9 процента, до 46,6 миллиона тонн.

Сокращение поставок в денежном выражении составило 10,1 процента, импорт упал до 20,03 миллиарда долларов.

В мае партнер России по БРИКС ввез в страну 10,11 миллиона тонн газа на 4,83 миллиарда долларов.

В июне азиатская страна резко увеличила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из-за подскочившего потребления электроэнергии в жаркие летние месяцы. Поставки энергоносителя достигли в среднем 178 тысяч тонн в день, рекордного уровня с начала февраля. Китайские импортеры ежемесячно закупают от семи до десяти партий топлива, чтобы компенсировать потери поставок из Катара.

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