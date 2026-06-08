Ключевой партнер России нарастил импорт газа из-за жары

Bloomberg: Из-за жары Китай резко нарастил импорт сжиженного природного газа

Китай наращивает импорт сжиженного природного газа (СПГ), так как потребление электроэнергии в жаркие летние месяцы серьезного выросло. Об этом сообщило Bloomberg.

Оказалось, что поставки этого энергоносителя достигли в среднем 178 000 тонн в день. Это самый высокий уровень с начала февраля. Китайские импортеры ежемесячно закупают от семи до десяти партий топлива, чтобы компенсировать потери поставок из Катара.

Агентство отметило, что ближневосточный конфликт привел к сокращению импорта из Персидского залива. Однако снижение катарского импорта удалось компенсировать за счет закупок в Канаде, Малайзии и России.

Предполагается, что скачок спроса на СПГ со стороны Китая может усилить конкуренцию за грузы между Азией и Европой.

Ранее сообщалось, что интерес к закупкам российского сжиженного природного газа проявил Вьетнам. В конце марта уже был подписан предварительный контракт на поставки этого энергоносителя.