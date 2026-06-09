Партнер России потратит почти 300 миллиардов долларов на развитие ИИ

Bloomberg: КНР потратит 295 млрд долларов на строительство дата-центров по всей стране

В ближайшие пять лет Китай потратит около 2 триллионов юаней (295 миллиардов долларов) на строительство центров обработки данных по всей стране. Об этом сообщило Bloomberg.

Пекин намерен положиться на китайских поставщиков, включая Huawei Technologies. По крайней мере 80 процентов таких технологий, как чипы для искусственного интеллекта, будут обеспечены за счет местных производителей.

Агентство назвало этот масштабный план самой агрессивной попыткой Китая заложить основу для будущего развития искусственного интеллекта. Пекин готов пойти на такие шаги, даже несмотря на то, что расходы в других областях начинают сокращаться из-за растущего государственного долга.

По словам ведущего аналитика Forrester Research Чарли Дая, единая вычислительная сеть Китая объединит разрозненные региональные ресурсы и предоставит предприятиям более широкий доступ к высокопроизводительным вычислениям.

Впрочем, как отметило Bloomberg, эти инвестиционные цели меркнут по сравнению с 725 миллиардами долларов, которые американские корпорации намерены выделить на развитие ИИ уже в этом году. Однако китайские центры обработки данных в целом обходятся дешевле, чем в США, благодаря более низкой стоимости рабочей силы, комплектующих и строительства, а также государственным субсидиям.

С января по май 2026 года Китай нарастил импорт чипов в стоимостном в выражении на 52,1 процента и довел его до 238,41 миллиарда долларов.