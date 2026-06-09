Пашинян задумал еще один способ сблизиться с ЕС

Пашинян задумал сблизиться с ЕС при помощи партнерства с демократической Арменией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян задумал сблизиться с Европейским союзом (ЕС) еще одним способом. Об этом сообщает Euractiv.

Как отмечает издание, этому может способствовать сотрудничество партии Пашиняна «Гражданский договор» с «демократической Арменией, сближающейся с Европой».

«Тем не менее, армянские власти по-прежнему осторожны, чтобы не представлять свою внешнюю политику как бинарный выбор между Москвой и Брюсселем», — говорится в публикации.

Утром 8 июня стало известно, что голоса на всех избирательных участках в Армении подсчитаны. Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что партия действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу.