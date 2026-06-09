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09:02, 9 июня 2026Россия

Под Москвой взорвался автомобиль с водителем внутри

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль с водителем внутри
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Readovka

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль с водителем внутри. Об этом передает RT со ссылкой на чаты местных групп.

Предположительно, взрыв прогремел, когда мужчина сел в салон машины. Как указали очевидцы, спастись ему не удалось. Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов рано утром во вторник, 9 июня.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что в поселке Селятино Наро-Фоминского округа автомобиль взорвался возле торгового центра. Тогда внутри авто рванул газовый баллон. Повреждения получили задняя часть, а также крыша и водительская дверь. Водителя с травмами доставили в больницу.

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