Под Москвой взорвался автомобиль с водителем внутри

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль с водителем внутри

В подмосковной Балашихе взорвался автомобиль с водителем внутри. Об этом передает RT со ссылкой на чаты местных групп.

Предположительно, взрыв прогремел, когда мужчина сел в салон машины. Как указали очевидцы, спастись ему не удалось. Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов рано утром во вторник, 9 июня.

Сотрудники правоохранительных органов начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

До этого стало известно, что в поселке Селятино Наро-Фоминского округа автомобиль взорвался возле торгового центра. Тогда внутри авто рванул газовый баллон. Повреждения получили задняя часть, а также крыша и водительская дверь. Водителя с травмами доставили в больницу.