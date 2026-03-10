Реклама

Россия
15:06, 10 марта 2026Россия

Машина взорвалась у торгового центра в Подмосковье

В Подмосковье возле торгового центра взорвался автомобиль
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В Московской области возле торгового центра (ЦТ) взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Все произошло в поселке Селятино Наро-Фоминского района. На месте работают сотрудники экстренных служб.

По данным Telegram-канала Shot, внутри внедорожника Nissan взорвался газовый баллон. Повреждения получили задняя часть, а также крыша и водительская дверь. Пострадал водитель.

Ранее в Москве на парковке у административного здания взорвался автомобиль. ЧП произошло в Можайском районе Западного административного округа столицы. Очевидцы рассказали, что машина марки Mercedes ML350 задымилась, а затем прогремел взрыв.

