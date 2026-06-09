Попавшему под обстрел в Израиле Макаревичу предрекли переезд в США

Продюсер Рудченко: Певец Андрей Макаревич переедет из Израиля в США

Продюсер Павел Рудченко предрек лидеру рок-группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (признан Минюстом РФ иностранным агентом) переезд в США. Его комментарий передает aif.ru.

«В свете последних событий, связанных с обстрелами, вполне вероятно, что семья Макаревича в ближайшее время переедет. Скорее всего — в Соединенные Штаты Америки», — считает медиаменеджер. По его словам, в США, в отличие от европейских стран, у артиста будет возможность зарабатывать на выступлениях.

Ранее супруга Макаревича Эйнат Кляйн сообщила, что музыкант вместе с семьей попал под обстрел в Израиле. Она отметила, что обстрел застал их недалеко от Хайфы по пути от друзей. По ее словам, семье пришлось 40 минут лежать на обочине, а затем добираться до дома «мелкими перебежками».