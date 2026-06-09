Появились данные о подорванном водителе BMW в Подмосковье

Подорванному в Подмосковье водителю BMW было 62 года

Водителю автомобиля BMW X3, который был подорван утром в Балашихе Московской области, было 62 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина купил машину год и восемь месяцев назад.

О взрыве в микрорайоне Авиаторов города Балашихи стало известно ранее 9 июня. Сообщалось, что взрыв произошел около 5.30 по мск, когда машина находилась в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Момент взрыва попал на видео. Возбуждено уголовное дело.