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10:19, 9 июня 2026Силовые структуры

Появились данные о подорванном водителе BMW в Подмосковье

Подорванному в Подмосковье водителю BMW было 62 года
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Водителю автомобиля BMW X3, который был подорван утром в Балашихе Московской области, было 62 года. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина купил машину год и восемь месяцев назад.

О взрыве в микрорайоне Авиаторов города Балашихи стало известно ранее 9 июня. Сообщалось, что взрыв произошел около 5.30 по мск, когда машина находилась в движении. Водитель получил множественные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Момент взрыва попал на видео. Возбуждено уголовное дело.

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