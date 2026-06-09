Появились подробности нападения с ножом в центре Москвы на двух человек

В Москве задержали 20-летнего юношу, ранившего ножом двух человек

В Москве задержали 20-летнего юношу по подозрению в нападении с ножом на двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, утром 9 июня вблизи Большого Спасоглинищевского переулка между задержанным и потерпевшими произошел конфликт, во время которого он нанес оппонентам ножевые ранения. Потерпевшим потребовалась госпитализация.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ. Подозреваемого в ближайшее время доставят на допрос.

Ранее сообщалось, что сотрудник бара заметил двух раненых юношей в сильном алкогольном опьянении, у одного из которых торчала кость. Он вызвал скорую.