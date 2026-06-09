Премьер Венгрии станет в два раза беднее

Clash Report: Зарплату премьера Венгрии Мадьяра урежут вдвое

Парламент Венгрии утвердил масштабное сокращение зарплат для премьер-министра, министров, руководства парламента и депутатов. Об этом сообщает портал Clash Report в соцсети X.

Согласно опубликованным данным, ежемесячный доход премьера страны Петера Мадьяра сократится более чем на 50 процентов — с 7,8 до 3,8 миллиона форинтов в месяц (примерно с 1,79 миллиона до 874 тысяч рублей).

Заработные платы министров, руководителей парламентских фракций и депутатов также будут уменьшены, в среднем примерно на 40 процентов.

Ранее Мадьяр заявил, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан должен понести ответственность за личный контроль над спецслужбами республики. «Виктор Орбан лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами. Он мог отдавать приказы о проведении облав и отмене расследований. Он должен нести ответственность», — написал венгерский премьер.