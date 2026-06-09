Психолог объяснила голые фотосессии Глюкозы

Психолог Наумова: Глюкоза выложила откровенные фото из-за желания доказать, что она молода

Психолог Наталья Наумова высказалась о любви певицы Наталья Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, к откровенным снимкам. Ее слова передает Общественная Служба Новостей.

По словам специалиста, отметившая 40-летний юбилей голыми фотографиями артистка таким образом пытается показать, что можно выглядеть молодой и желанной в ее возрасте. Что она не хуже молодых артистов.

«Глюкоза давно встала на путь провокации, это очередной выпад, чтобы привлечь больше аудитории. Она не преследует цели понравиться всем, ей куда важнее активность. Следовательно, это не безумие звезды, а спланированный пиар-ход», — заявила Наумова.

Также психолог добавила, что это характерная черта певицы, которая стремится привлекать внимание не музыкой, а скандальными выходками.

Ранее Глюкоза заявила о своей любви к украинским музыкантам. По словам звезды нулевых, ей интересно было бы развиваться в направлении электронной музыки.