20:52, 15 января 2026

Глюкоза заявила о своей любви к украинским музыкантам

Певица Глюкоза призналась, что любит украинскую группу «Пошлая Молли»
Андрей Шеньшаков

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, рассказала о молодых исполнителях, с которыми хотела бы поработать в будущем. Об этом она сообщила в шоу «Токсики» комика Ильи Соболева.

По словам звезды нулевых, ей интересно было бы развиваться в направлении электронной музыки, например, посотрудничать с начинающим артистом «Темный принц». Также она выделила среди любимых исполнителей скандальную украинскую группу «Пошлая Молли».

«Ну, кстати, "Пошлая Молли" мне интересна. Мне кажется, интересные ребята очень. Вообще меня сейчас интересует электроника, новые звуки», — сказала артистка.

Ранее стало известно, что популярная украинская рок-группа «Пошлая Молли» осталась практически без концертов после критики специальной военной операции.

