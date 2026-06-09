Раскрыта судьба организатора предотвращенного в российской колонии теракта

ФСИН сообщила об изоляции готовившего теракт в колонии заключенного

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) раскрыла местонахождение заключенного, готовившего теракт в колонии Ульяновской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

По данным ведомства, 41-летний заключенный, планировавший расправиться с сотрудниками колонии в канун празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, в настоящее время изолирован в другой колонии на территории области. Заключенный был сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации и таким образом хотел пошатнуть устои традиционного ислама.

Его планам не суждено было сбыться, сотрудники ФСБ и ФСИН России предотвратили террористический акт.