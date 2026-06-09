Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:18, 9 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба организатора предотвращенного в российской колонии теракта

ФСИН сообщила об изоляции готовившего теракт в колонии заключенного
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) раскрыла местонахождение заключенного, готовившего теракт в колонии Ульяновской области. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

По данным ведомства, 41-летний заключенный, планировавший расправиться с сотрудниками колонии в канун празднования мусульманского праздника Курбан-байрам, в настоящее время изолирован в другой колонии на территории области. Заключенный был сторонником запрещенной на территории России международной террористической организации и таким образом хотел пошатнуть устои традиционного ислама.

Его планам не суждено было сбыться, сотрудники ФСБ и ФСИН России предотвратили террористический акт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взрыв машины с водителем в Подмосковье попал на видео

    Дмитриев прокомментировал протесты против Мерца

    Эвелина Бледанс рассказала о живущем в Израиле сыне

    Цены на вторичку в России встали

    Apple ускорила старые iPhone

    Готовивший теракт в российской колонии признался и раскаялся на видео

    В сети обсудили пляжные фото 45-летней Кати Гордон

    «Сан-Антонио» обыграл «Нью-Йорк» и сократил отставание в финале НБА

    Рехаб под Москвой обвинили в издевательствах

    Судно с российским туристом затонуло у берегов острова в Индонезии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok