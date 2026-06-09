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09:28, 9 июня 2026Экономика

Раскрыты объемы запасов сланцевой нефти в России

Глава Роснедр Казанов: Запасы сланцевой нефти в России составляют 30 миллиардов тонн
Вячеслав Агапов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Запасы сланцевой нефти в России превосходят США и составляют 30 миллиардов тонн. Объемы раскрыл руководитель Роснедр Олег Казанов, его слова приводитРИА Новости.

По словам эксперта, сланцевая нефть России расположена в двух геологических формациях — баженовской свите Западной Сибири и доманике Урало-Поволжского региона.

США, запасы которых составляют 11 миллиардов тонн, разрабатывают сланцевые залежи в условиях дефицита альтернативных источников и при наличии значительных свободных инвестиций. России же пока выгоднее добывать традиционную нефть.

«Свободных средств не так много, и есть большой объем легко добываемой нефти с низкой себестоимостью, которая напрямую конкурирует со сланцевой», — пояснил глава ведомства.

В то же время, работа над развитием сланцевой добычи ведется, подчеркнул он. Сегодня компании получили 18 лицензий на технологические полигоны, где компании отрабатывают технологии добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Минприроды РФ Александр Козлов заявил, что более половины извлекаемых запасов нефти в России потенциально подпадают под льготы, а доля ТРИЗ в добыче составляет уже 30 процентов. «Сейчас уже более половины — 17,4 миллиарда тонн извлекаемых запасов нефти в России, числящихся на государственном балансе, относятся к потенциально льготируемым. В структуре добычи доля ТРИЗ составляет 30 процентов, и будет только расти исключительно благодаря мерам господдержки, в первую очередь налоговым», — пояснил он.

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