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Силовые структуры
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10:00, 9 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности взрыва автомобиля в Подмосковье.

СВУ во взорванном в Балашихе автомобиле сработало в районе пассажирских кресел
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Подмосковье

Кадр: Telegram-канал Mash

Причиной взрыва автомобиля BMW X3 с водителем в Балашихе могло стать самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, при изучении видео с моментом подрыва автомобиля видно, что взрыв произошел в районе пассажирских кресел. Устройство сработало во вторник, 9 июня, около 05:30, когда автомобиль тронулся с места.

Момент ЧП попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль BMW X3 взрывается во время движения. Это происходит рядом с припаркованными машинами. Известно, что после детонации взрывного устройства автомобиль врезался в другую машину и загорелся. Очевидцы пытались потушить огонь и достать водителя из салона.

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