Раскрыты подробности взрыва автомобиля в Подмосковье.

СВУ во взорванном в Балашихе автомобиле сработало в районе пассажирских кресел

Причиной взрыва автомобиля BMW X3 с водителем в Балашихе могло стать самодельное взрывное устройство (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, при изучении видео с моментом подрыва автомобиля видно, что взрыв произошел в районе пассажирских кресел. Устройство сработало во вторник, 9 июня, около 05:30, когда автомобиль тронулся с места.

Момент ЧП попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль BMW X3 взрывается во время движения. Это происходит рядом с припаркованными машинами. Известно, что после детонации взрывного устройства автомобиль врезался в другую машину и загорелся. Очевидцы пытались потушить огонь и достать водителя из салона.