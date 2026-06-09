Рехаб под Москвой обвинили в издевательствах

Mash: Рехаб в подмосковных Луховицах обвинили в издевательствах над постояльцами

Рехаб «Мост надежды» в подмосковных Луховицах обвинили в издевательствах над постояльцами. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Одному из зависимых удалось сбежать и пойти в полицию. Мужчина в беседе с изданием отметил, что попал в рехаб осенью прошлого года. Как он утверждает, на протяжении двух месяцев ему постоянно кололи седативные препараты. Согласие на добровольное пребывание в рехабе мужчина сумел подписать позже.

По словам бывшего постояльца, руководство «Моста надежды» отобрало у него все назначенные врачом лекарства. На этом фоне мужчина впал в депрессию. У него начали возникать приступы аутоагрессии. Сотрудники рехаба придумали в это время надевать на подопечного боксерские перчатки. Мужчине после побега оставил в центре телефон и банковские карты. Их вернули только после того, как экс-постоялец обратился в правоохранительные органы.

Когда журналисты вместе с волонтерами после жалоб приехали в рехаб, внутрь их пускать наотрез отказались. Репортеры заметили сидящую на подоконнике девушку. Им она объявила, что находится в изоляции уже неделю. Однако, когда ее вывели на улицу, под камерами, пациентка рассказала обратное — гулять ей позволяют и никаких проблем с руководством рехаба у нее нет.

Предположительно, сейчас на лечении в «Мосте надежды» в Московской области находятся 20 человек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи начали проверку рехаб-центра певца Стаса Пьехи с проживанием за 180 тысяч рублей в месяц.