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12:23, 9 июня 2026Интернет и СМИЭксклюзив

Россияне массово пожаловались на уведомления о несуществующих долгах

«Лента.ру»: Россияне столкнулись с отображением старых долгов на «Госуслугах»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россияне массово столкнулись со сбоем, из-за которого на «Госуслугах» отображаются их старые долги, которые или выплачены, или списаны через процедуру банкротства. Об этом «Ленте.ру» рассказала юрист Татьяна Анпилогова.

«Произошел массовый технический сбой. В личный кабинет на "Госуслугах" людям по всей стране приходят уведомления о долгах по исполнительскому сбору по долгам, которые давно закрыты — либо оплачены, либо люди прошли процедуру банкротства. Долгов самих нет, а исполнительский сбор приставов [в приложении] есть. Что советуем людям — не паниковать, в первую очередь, если уверены, что долг оплачен — не оплачивать его. Чтобы убедиться — надо зайти на сайт ФССП (Федеральная служба судебных приставов — прим. «Ленты.ру») и проверить информацию. Как правило, там ничего нет», — сказала Анпилогова.

Как убедилась «Лента.ру», в соцсетях есть множество комментариев о несуществующих долгах и некорректной информации в уведомлениях. «Это было 1 июня... По сей день долги нарисованы», «Каким образом появились ИП, которых у меня никогда не было, с фамилиями реальных приставов», — пишут пользователи. Также есть сообщения от людей, которые по ошибке оплатили старые долги повторно и пока не могут получить их обратно. Как отметила Анпилогова, проблема длится уже около недели.

«Этот сбой напугал огромное количество людей, люди массово обращаются к своим юристам с просьбой решить вопрос, есть множество комментариев в интернете. Но мы советуем не закидывать ФССП жалобами, а просто дождаться исправления ситуации», — сказала она.

«Лента.ру» обратилась в ФССП за комментарием.

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