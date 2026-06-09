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19:23, 9 июня 2026Ценности

Россиянка выпустила менструальный адвент-календарь и вызвала споры в сети

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @redmoodgirls

Создательница бренда Red Mood Ангелина Черток выпустила менструальный адвент-календарь и вызвала споры в сети. Видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Россиянка показала на камеру адвент-календарь под названием «Набор менструментов», в котором лежат 29 маленьких коробок. При этом одна из них бонусная. Внутри них — гигиенические прокладки, менструальные трусы, термопластырь, сладости, косметика, презервативы, лубрикант, а также витамины. Цены такого набора составляет 8990 рублей.

«Я придумала эту вещь, чтобы облегчить хотя бы один из 450 ментруальных циклов, которые женщина проживает за всю жизнь», — пояснила предпринимательница.

Рекламный ролик набрал более одного миллиона просмотров и более 44 тысяч лайков. Пользователи сети разделились во мнениях по поводу стоимости календаря и наполнения: «Честно говоря, наполнение очень сомнительное. Мне понравилась идея, зашла посмотреть и разочаровалась», «Очень не совпадают цена и ценность», «Я бы не обрадовалась такому календарю. Очень сомнительное наполнение для менструального цикла, тем более на девять тысяч рублей», «Я не вижу там двойного чизбургера с картошкой и сырным соусом», «Как идея — прикольно, красиво, стильно», «А вы скумбрию с пивом туда положили?».

В мае 2022 года китайский концерн Great Wall представил автомобиль Great Wall с режимом менструации и подвергся критике в сети.

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