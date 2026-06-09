Российская блогерша описала европейскую столицу словами «презервативы смешались с вафлями»

Блогерша Мадрид заявила, что в Амстердаме много магазинов с едой и эротическими товарами

Российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова), побывавшая в Амстердаме, рассказала, что в городе много магазинов с едой и эротическими товарами. В видео, доступном на YouTube, она описала увиденное словами «презервативы смешались с вафлями».

Шабашова уточнила, что в центре Амстердама заметила магазины с необычными десертами рядом с местами, где продают эротические товары и запрещенные вещества. «Что это за улица? Одна еда и какие-то гадости. (...) Черт-те что. Презервативы смешались с вафлями», — заявила блогерша и назвала это безумием.

При этом Шабашова подчеркнула, что в европейской столице есть более спокойные и уютные районы.

Ранее Мадрид рассказала о необычном способе получить вид на жительство в США. По словам блогерши, его могут выдать тем, на кого напали бездомные.