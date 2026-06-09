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12:49, 9 июня 2026Экономика

Российскому региону предсказали погодное буйство

Гидрометцентр: На юге европейской части России прогнозируется непогода
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

На юге европейской части России прогнозируется погодное буйство — сильные дожди, грозы и ветер. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Непогода ожидается в понедельник и вторник, 9 и 10 июня, в Крыму, Дагестане, Ингушетии, Запорожской и Херсонской областях. Ветер может достигать 20 метров в секунду. «В Крыму сильный дождь, гроза. 9-го, 10-го — Запорожская, Херсонская области с грозовыми дождями. 9-го и 10-го в Дагестане сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду», — сообщила синоптик.

До четверга, 11 июня, дожди, грозы и град прогнозируются также в Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае. При этом, хотя погода остается неустойчивой и сохраняются неблагоприятные явления, они уже менее интенсивны, чем были в мае, отметила синоптик.

Ранее стало известно, что ночь на вторник, 9 июня, оказалась для Москвы самой теплой с начала года. Минимальная температура воздуха в столице минувшей ночью была зафиксирована на метеостанции ВДНХ и составила 17,5 градуса тепла.

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