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21:04, 9 июня 2026Из жизни

Самый сексуальный мужчина в мире раскрыл секрет своей внешности

Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: @masadaltamimi1

Инфлюенсер из Саудовской Аравии Масад Аль-Тамими раскрыл секреты своей привлекательной внешности. Об этом пишет Need To Know.

В сети Аль-Тамими называют одним из самых сексуальных мужчин в мире. Он лишь смеется над этим. «Это неправда, просто сплетни», — говорит инфлюенсер.

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По словам мужчины, оставаться в форме ему помогают всего четыре правила. «Я хорошо сплю. Никакого алкоголя, никаких девочек, никаких наркотиков», — заявил он.

Ранее 58-летний инфлюэнсер из Бразилии Эдсон Брандао заявил, что выглядит гораздо моложе своих лет благодаря здоровым привычкам. Он заверил, что никогда не пользовался косметическими услугами.

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