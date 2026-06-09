Самый сексуальный мужчина в мире раскрыл секрет своей внешности

Инфлюенсер из Саудовской Аравии Масад Аль-Тамими раскрыл секреты своей привлекательной внешности. Об этом пишет Need To Know.

В сети Аль-Тамими называют одним из самых сексуальных мужчин в мире. Он лишь смеется над этим. «Это неправда, просто сплетни», — говорит инфлюенсер.

По словам мужчины, оставаться в форме ему помогают всего четыре правила. «Я хорошо сплю. Никакого алкоголя, никаких девочек, никаких наркотиков», — заявил он.

Ранее 58-летний инфлюэнсер из Бразилии Эдсон Брандао заявил, что выглядит гораздо моложе своих лет благодаря здоровым привычкам. Он заверил, что никогда не пользовался косметическими услугами.