Из жизни
09:02, 3 февраля 2026Из жизни

Выглядящий на 20 лет 58-летний мужчина раскрыл секрет молодости

58-летний бразилец Брандао объяснил моложавую внешность здоровыми привычками
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

58-летний инфлюэнсер из Бразилии Эдсон Брандао заявил, что выглядит гораздо моложе своих лет благодаря здоровым привычкам. Секреты своей внешности он раскрыл изданию Daily Mail.

В феврале Брандао исполнится 59 лет. Однако, по словам мужчины, это не мешает людям путать его с 20-летним юношей. Многие уверены, что секрет его моложавой внешности кроется в пластических операциях. Брандао заверил, что никогда не пользовался косметическими услугами.

Как объясняет мужчина, сохранить молодость возможно только с помощью здорового образа жизни. Так, с 40 лет он ежедневно занимается спортом. Физические упражнения укрепляют его осанку и положительно влияют на работу сердца. Кроме того, Брандао соблюдает строгую диету. Он не ест белый хлеб, жареную пищу, фастфуд и сладости. «Эти продукты истощают вашу энергию и ускоряют старение», — объяснил бразилец.

В рацион мужчины входят фрукты и ягоды, чеснок, лосось, куркума, мед, печень и яйца. По словам Брандао, фрукты содержат в себе антиоксиданты, которые защищают клетки организма от внешних повреждений, печень и яйца богаты белком, а лосось — омега-3 жирными кислотами. Он считает, что благодаря им можно забыть о ботоксе. «Вам не нужны добавки, — заявил мужчина. — Вам нужна хорошая еда».

Состояние кожи Брандао поддерживает с помощью огурцов: режет их, замораживает и кладет на лицо. Это, по его мнению, снимает отеки, предотвращает воспаление кожи и увлажняет ее. Как утверждает мужчина, цель такого образа жизни — не выглядеть моложе всех, а чувствовать себя сильным, уверенным и живым в любом возрасте.

Ранее сообщалось, что 74-летняя американка, выглядящая гораздо моложе своих лет, раскрыла свой секрет. Он заключается в ежедневном употреблении арбузов.

